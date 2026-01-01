- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
41 (74.54%)
손실 거래:
14 (25.45%)
최고의 거래:
38.09 EUR
최악의 거래:
-20.59 EUR
총 수익:
409.52 EUR (35 365 pips)
총 손실:
-88.43 EUR (9 687 pips)
연속 최대 이익:
13 (106.33 EUR)
연속 최대 이익:
162.83 EUR (7)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
34.16%
최대 입금량:
6.09%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
8.65
롱(주식매수):
47 (85.45%)
숏(주식차입매도):
8 (14.55%)
수익 요인:
4.63
기대수익:
5.84 EUR
평균 이익:
9.99 EUR
평균 손실:
-6.32 EUR
연속 최대 손실:
6 (-29.48 EUR)
연속 최대 손실:
-36.94 EUR (2)
월별 성장률:
20.22%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.81 EUR
최대한의:
37.14 EUR (9.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.61% (36.98 EUR)
자본금별:
11.93% (274.08 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|366
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.09 EUR
최악의 거래: -21 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +106.33 EUR
연속 최대 손실: -29.48 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.89 × 6671
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.57 × 1497
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.76 × 985
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
1
98%
55
74%
34%
4.63
5.84
EUR
EUR
12%
1:500