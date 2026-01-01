시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Sprint Gold MT4 Z
Li Fangqian

Sprint Gold MT4 Z

Li Fangqian
0 리뷰
2
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 -7%
ICMarketsSC-Live22
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
34
이익 거래:
18 (52.94%)
손실 거래:
16 (47.06%)
최고의 거래:
5.96 USD
최악의 거래:
-5.19 USD
총 수익:
54.34 USD (2 710 pips)
총 손실:
-61.73 USD (2 905 pips)
연속 최대 이익:
5 (12.62 USD)
연속 최대 이익:
12.62 USD (5)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
0.21%
최대 입금량:
26.71%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
47 초
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
19 (55.88%)
숏(주식차입매도):
15 (44.12%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.22 USD
평균 이익:
3.02 USD
평균 손실:
-3.86 USD
연속 최대 손실:
4 (-15.14 USD)
연속 최대 손실:
-15.14 USD (4)
월별 성장률:
-7.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.79 USD
최대한의:
17.79 USD (17.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.79% (17.79 USD)
자본금별:
1.90% (1.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -195
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.96 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +12.62 USD
연속 최대 손실: -15.14 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.83 × 18
ICMarketsSC-Live11
1.08 × 80
ICMarketsSC-Live32
1.18 × 596
ICMarketsSC-Live24
1.31 × 1232
ICMarkets-Live14
2.00 × 13
Tickmill-Live05
2.61 × 41
ICMarkets-Live02
2.63 × 75
ICMarketsSC-Live03
3.21 × 126
ICMarkets-Live20
3.78 × 54
ICMarketsSC-Live02
4.02 × 41
Alpari-ECN1
4.54 × 13
ICMarketsSC-Live12
4.84 × 204
Tickmill-Live
4.92 × 12
ICMarkets-Live03
5.08 × 135
Pepperstone-Edge01
5.16 × 129
ICMarkets-Live09
5.92 × 158
ICMarkets-Live10
6.50 × 2
Pepperstone-Edge09
6.54 × 68
ICMarketsSC-Live19
6.70 × 192
ICMarkets-Live12
6.73 × 63
ICMarkets-Live16
7.20 × 218
Exness-Real9
7.97 × 261
ICMarkets-Live22
8.20 × 456
9 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

EA is used for full automate trade.

The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.

No grid, no martingale.

One trade at a time.

Each trade is opened with SL and TP.

리뷰 없음
2026.01.12 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 02:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 01:56
Share of trading days is too low
2026.01.05 01:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 17:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 17:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Sprint Gold MT4 Z
월별 30 USD
-7%
0
0
USD
93
USD
2
100%
34
52%
0%
0.88
-0.22
USD
18%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.