- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
18 (52.94%)
손실 거래:
16 (47.06%)
최고의 거래:
5.96 USD
최악의 거래:
-5.19 USD
총 수익:
54.34 USD (2 710 pips)
총 손실:
-61.73 USD (2 905 pips)
연속 최대 이익:
5 (12.62 USD)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
0.21%
최대 입금량:
26.71%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
47 초
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
19 (55.88%)
숏(주식차입매도):
15 (44.12%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.22 USD
평균 이익:
3.02 USD
평균 손실:
-3.86 USD
연속 최대 손실:
4 (-15.14 USD)
연속 최대 손실:
-15.14 USD (4)
월별 성장률:
-7.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.79 USD
최대한의:
17.79 USD (17.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.79% (17.79 USD)
자본금별:
1.90% (1.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-195
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.96 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +12.62 USD
연속 최대 손실: -15.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live11
|1.08 × 80
|
ICMarketsSC-Live32
|1.18 × 596
|
ICMarketsSC-Live24
|1.31 × 1232
|
ICMarkets-Live14
|2.00 × 13
|
Tickmill-Live05
|2.61 × 41
|
ICMarkets-Live02
|2.63 × 75
|
ICMarketsSC-Live03
|3.21 × 126
|
ICMarkets-Live20
|3.78 × 54
|
ICMarketsSC-Live02
|4.02 × 41
|
Alpari-ECN1
|4.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|4.84 × 204
|
Tickmill-Live
|4.92 × 12
|
ICMarkets-Live03
|5.08 × 135
|
Pepperstone-Edge01
|5.16 × 129
|
ICMarkets-Live09
|5.92 × 158
|
ICMarkets-Live10
|6.50 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|6.54 × 68
|
ICMarketsSC-Live19
|6.70 × 192
|
ICMarkets-Live12
|6.73 × 63
|
ICMarkets-Live16
|7.20 × 218
|
Exness-Real9
|7.97 × 261
|
ICMarkets-Live22
|8.20 × 456
EA is used for full automate trade.
The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.
No grid, no martingale.
One trade at a time.
Each trade is opened with SL and TP.
리뷰 없음
