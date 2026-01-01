- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
19 (48.71%)
손실 거래:
20 (51.28%)
최고의 거래:
84.00 USD
최악의 거래:
-82.51 USD
총 수익:
906.21 USD (3 340 pips)
총 손실:
-1 006.65 USD (3 154 pips)
연속 최대 이익:
3 (174.26 USD)
연속 최대 이익:
174.26 USD (3)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
0.13%
최대 입금량:
36.33%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
39
평균 유지 시간:
35 초
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
17 (43.59%)
숏(주식차입매도):
22 (56.41%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-2.58 USD
평균 이익:
47.70 USD
평균 손실:
-50.33 USD
연속 최대 손실:
3 (-209.19 USD)
연속 최대 손실:
-209.19 USD (3)
월별 성장률:
-10.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
177.28 USD
최대한의:
232.19 USD (22.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.01% (232.19 USD)
자본금별:
1.26% (12.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|186
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +84.00 USD
최악의 거래: -83 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +174.26 USD
연속 최대 손실: -209.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
EA is used for full automate trade.
The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.
No grid, no martingale.
One trade at a time.
Each trade is opened with SL and TP.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
900
USD
USD
1
100%
39
48%
0%
0.90
-2.58
USD
USD
22%
1:500