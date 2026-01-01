시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Sprint Gold MT4
Li Fangqian

Sprint Gold MT4

Li Fangqian
0 리뷰
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 -19%
Tickmill-Live02
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
40
이익 거래:
18 (45.00%)
손실 거래:
22 (55.00%)
최고의 거래:
4.94 USD
최악의 거래:
-5.22 USD
총 수익:
60.04 USD (2 965 pips)
총 손실:
-78.55 USD (3 460 pips)
연속 최대 이익:
3 (9.75 USD)
연속 최대 이익:
9.75 USD (3)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
0.18%
최대 입금량:
25.88%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
36 초
회복 요인:
-0.75
롱(주식매수):
21 (52.50%)
숏(주식차입매도):
19 (47.50%)
수익 요인:
0.76
기대수익:
-0.46 USD
평균 이익:
3.34 USD
평균 손실:
-3.57 USD
연속 최대 손실:
4 (-13.70 USD)
연속 최대 손실:
-13.70 USD (4)
월별 성장률:
-18.51%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18.51 USD
최대한의:
24.58 USD (23.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.17% (24.58 USD)
자본금별:
1.56% (1.32 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -495
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4.94 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +9.75 USD
연속 최대 손실: -13.70 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 더...
EA is used for full automate trade.

The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.

No grid, no martingale.

One trade at a time.

Each trade is opened with SL and TP.

리뷰 없음
2026.01.08 03:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 02:59
Share of trading days is too low
2026.01.05 02:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 01:56
Share of trading days is too low
2026.01.05 01:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 17:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 17:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 17:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 17:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Sprint Gold MT4
월별 30 USD
-19%
0
0
USD
81
USD
1
100%
40
45%
0%
0.76
-0.46
USD
23%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.