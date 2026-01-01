- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
5 (55.55%)
손실 거래:
4 (44.44%)
최고의 거래:
15.72 USD
최악의 거래:
-13.00 USD
총 수익:
57.45 USD (5 745 pips)
총 손실:
-23.86 USD (2 384 pips)
연속 최대 이익:
5 (57.45 USD)
연속 최대 이익:
57.45 USD (5)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
1.08%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.41
기대수익:
3.73 USD
평균 이익:
11.49 USD
평균 손실:
-5.97 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.86 USD)
연속 최대 손실:
-13.00 USD (1)
월별 성장률:
0.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.86 USD
최대한의:
13.00 USD (0.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.22% (10.86 USD)
자본금별:
0.41% (20.21 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.52 × 75
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.25 × 2246
|
ICMarketsSC-Live23
|2.36 × 28
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|8.10 × 40
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
Pepperstone-Edge05
|8.50 × 2
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|13.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|21.67 × 6
On this signal operates an EA (Expert Advisor) which trades on the Gold pair (XAUUSD) without using dangerous techniques (No Martingale, No Grid, No Hedging). For capital safety, the EA is equipped with a Daily Maximum Drawdown control feature of 4%. In addition to subscribing via MQL5, this signal is also available to copy with a commission scheme on the Pepperstone Copy Trading app for Pepperstone users. A commission of 10% will be deducted automatically by the app from your copying profits.
