시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Trading Premium EA Copy Trade
Aditia Kusuma

Trading Premium EA Copy Trade

Aditia Kusuma
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 1%
Pepperstone-Edge01
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
9
이익 거래:
5 (55.55%)
손실 거래:
4 (44.44%)
최고의 거래:
15.72 USD
최악의 거래:
-13.00 USD
총 수익:
57.45 USD (5 745 pips)
총 손실:
-23.86 USD (2 384 pips)
연속 최대 이익:
5 (57.45 USD)
연속 최대 이익:
57.45 USD (5)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
1.08%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
39 분
회복 요인:
2.58
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.41
기대수익:
3.73 USD
평균 이익:
11.49 USD
평균 손실:
-5.97 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.86 USD)
연속 최대 손실:
-13.00 USD (1)
월별 성장률:
0.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.86 USD
최대한의:
13.00 USD (0.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.22% (10.86 USD)
자본금별:
0.41% (20.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +15.72 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +57.45 USD
연속 최대 손실: -10.86 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.52 × 75
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live18
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.25 × 2246
ICMarketsSC-Live23
2.36 × 28
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
8.10 × 40
Pepperstone-Edge12
8.15 × 20
Pepperstone-Edge05
8.50 × 2
Headway-Real
10.39 × 31
InstaForex-Cent.com
13.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
13.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
21.67 × 6
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
On this signal operates an EA (Expert Advisor) which trades on the Gold pair (XAUUSD) without using dangerous techniques (No Martingale, No Grid, No Hedging). For capital safety, the EA is equipped with a Daily Maximum Drawdown control feature of 4%. In addition to subscribing via MQL5, this signal is also available to copy with a commission scheme on the Pepperstone Copy Trading app for Pepperstone users. A commission of 10% will be deducted automatically by the app from your copying profits.
리뷰 없음
2026.01.09 16:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 15:39
Share of trading days is too low
2026.01.09 15:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 15:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 15:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.01 06:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 06:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 06:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 06:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오