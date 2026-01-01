- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
49.84 USD
최악의 거래:
-22.65 USD
총 수익:
149.55 USD (17 895 pips)
총 손실:
-22.65 USD (2 264 pips)
연속 최대 이익:
7 (100.24 USD)
연속 최대 이익:
100.24 USD (7)
샤프 비율:
0.64
거래 활동:
76.70%
최대 입금량:
3.31%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.60
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
6.60
기대수익:
14.10 USD
평균 이익:
18.69 USD
평균 손실:
-22.65 USD
연속 최대 손실:
1 (-22.65 USD)
연속 최대 손실:
-22.65 USD (1)
월별 성장률:
25.38%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22.65 USD (4.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.12% (22.65 USD)
자본금별:
3.69% (20.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURJPY
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|76
|EURJPY
|11
|USDJPY
|7
|AUDJPY
|7
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.7K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|1K
|AUDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.84 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +100.24 USD
연속 최대 손실: -22.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Neragold 2026-2030
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
627
USD
USD
2
0%
9
88%
77%
6.60
14.10
USD
USD
4%
1:500