- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
13 (81.25%)
손실 거래:
3 (18.75%)
최고의 거래:
4.00 USD
최악의 거래:
-1.04 USD
총 수익:
24.55 USD (1 851 pips)
총 손실:
-2.99 USD (297 pips)
연속 최대 이익:
5 (9.02 USD)
연속 최대 이익:
9.02 USD (5)
샤프 비율:
0.82
거래 활동:
78.31%
최대 입금량:
1.86%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
20.73
롱(주식매수):
6 (37.50%)
숏(주식차입매도):
10 (62.50%)
수익 요인:
8.21
기대수익:
1.35 USD
평균 이익:
1.89 USD
평균 손실:
-1.00 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.04 USD)
연속 최대 손실:
-1.04 USD (1)
월별 성장률:
2.16%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.04 USD (0.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.10% (1.04 USD)
자본금별:
2.67% (27.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.00 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +9.02 USD
연속 최대 손실: -1.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
16
81%
78%
8.21
1.35
USD
USD
3%
1:500