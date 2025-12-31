- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
6.96 USD
최악의 거래:
-3.67 USD
총 수익:
12.16 USD (12 144 pips)
총 손실:
-11.30 USD (34 891 pips)
연속 최대 이익:
2 (3.87 USD)
연속 최대 이익:
6.96 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
2.43%
최대 입금량:
6.86%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
31 분
회복 요인:
0.17
롱(주식매수):
6 (75.00%)
숏(주식차입매도):
2 (25.00%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.11 USD
평균 이익:
3.04 USD
평균 손실:
-2.83 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.87 USD)
연속 최대 손실:
-4.87 USD (2)
월별 성장률:
0.25%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.87 USD
최대한의:
5.10 USD (1.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.43% (4.87 USD)
자본금별:
0.85% (2.90 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Focused on price action through discretionary trading.
2% risk per trade.
