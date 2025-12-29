- 자본
트레이드:
51
이익 거래:
47 (92.15%)
손실 거래:
4 (7.84%)
최고의 거래:
11.06 USD
최악의 거래:
-11.72 USD
총 수익:
90.79 USD (40 284 pips)
총 손실:
-21.56 USD (574 pips)
연속 최대 이익:
26 (36.49 USD)
연속 최대 이익:
36.49 USD (26)
샤프 비율:
0.44
거래 활동:
99.70%
최대 입금량:
115.31%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
3.35
롱(주식매수):
26 (50.98%)
숏(주식차입매도):
25 (49.02%)
수익 요인:
4.21
기대수익:
1.36 USD
평균 이익:
1.93 USD
평균 손실:
-5.39 USD
연속 최대 손실:
2 (-20.66 USD)
연속 최대 손실:
-20.66 USD (2)
월별 성장률:
13.80%
Algo 트레이딩:
9%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
20.66 USD (3.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.63% (20.66 USD)
자본금별:
22.32% (126.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|NZDCHFm
|10
|EURCHFm
|9
|GBPUSDm
|6
|GBPNZDm
|5
|EURAUDm
|2
|BTCUSDm
|2
|CHFJPYm
|2
|EURGBPm
|1
|AUDCADm
|1
|USDJPYm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|25
|NZDCHFm
|15
|EURCHFm
|29
|GBPUSDm
|-13
|GBPNZDm
|7
|EURAUDm
|2
|BTCUSDm
|1
|CHFJPYm
|0
|EURGBPm
|0
|AUDCADm
|1
|USDJPYm
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|25K
|NZDCHFm
|328
|EURCHFm
|507
|GBPUSDm
|-80
|GBPNZDm
|604
|EURAUDm
|264
|BTCUSDm
|12K
|CHFJPYm
|40
|EURGBPm
|34
|AUDCADm
|125
|USDJPYm
|214
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
14%
0
0
USD
USD
580
USD
USD
2
9%
51
92%
100%
4.21
1.36
USD
USD
22%
1:200