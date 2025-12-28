- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
9 (60.00%)
손실 거래:
6 (40.00%)
최고의 거래:
11.37 USD
최악의 거래:
-12.12 USD
총 수익:
34.21 USD (1 812 pips)
총 손실:
-39.33 USD (2 068 pips)
연속 최대 이익:
3 (11.56 USD)
연속 최대 이익:
11.56 USD (3)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
3.13%
최대 입금량:
11.02%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
13 (86.67%)
숏(주식차입매도):
2 (13.33%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-0.34 USD
평균 이익:
3.80 USD
평균 손실:
-6.56 USD
연속 최대 손실:
2 (-17.36 USD)
연속 최대 손실:
-17.36 USD (2)
월별 성장률:
-1.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.69 USD
최대한의:
27.69 USD (5.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.54% (27.69 USD)
자본금별:
1.57% (7.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|-5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|-256
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.37 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +11.56 USD
연속 최대 손실: -17.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
