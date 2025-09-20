시세섹션
통화 / ZBIO
ZBIO

18.94 USD 0.52 (2.67%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ZBIO 환율이 오늘 -2.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.65이고 고가는 19.88이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
18.65 19.88
년간 변동
5.83 26.25
이전 종가
19.46
시가
19.63
Bid
18.94
Ask
19.24
저가
18.65
고가
19.88
볼륨
406
일일 변동
-2.67%
월 변동
16.70%
6개월 변동
133.25%
년간 변동율
8.85%
20 9월, 토요일