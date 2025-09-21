QuotazioniSezioni
Valute / ZBIO
Tornare a Azioni

ZBIO

18.94 USD 0.52 (2.67%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZBIO ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.65 e ad un massimo di 19.88.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
18.65 19.88
Intervallo Annuale
5.83 26.25
Chiusura Precedente
19.46
Apertura
19.63
Bid
18.94
Ask
19.24
Minimo
18.65
Massimo
19.88
Volume
406
Variazione giornaliera
-2.67%
Variazione Mensile
16.70%
Variazione Semestrale
133.25%
Variazione Annuale
8.85%
21 settembre, domenica