ZBIO
18.94 USD 0.52 (2.67%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZBIO ha avuto una variazione del -2.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.65 e ad un massimo di 19.88.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.65 19.88
Intervallo Annuale
5.83 26.25
- Chiusura Precedente
- 19.46
- Apertura
- 19.63
- Bid
- 18.94
- Ask
- 19.24
- Minimo
- 18.65
- Massimo
- 19.88
- Volume
- 406
- Variazione giornaliera
- -2.67%
- Variazione Mensile
- 16.70%
- Variazione Semestrale
- 133.25%
- Variazione Annuale
- 8.85%
21 settembre, domenica