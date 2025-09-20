시세섹션
통화 / INV
INV

6.35 USD 0.60 (10.43%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

INV 환율이 오늘 10.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.66이고 고가는 6.35이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
5.66 6.35
년간 변동
3.00 18.75
이전 종가
5.75
시가
5.80
Bid
6.35
Ask
6.65
저가
5.66
고가
6.35
볼륨
210
일일 변동
10.43%
월 변동
19.36%
6개월 변동
-20.03%
년간 변동율
-52.54%
20 9월, 토요일