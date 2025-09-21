Valute / INV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
INV
6.35 USD 0.60 (10.43%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INV ha avuto una variazione del 10.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.66 e ad un massimo di 6.35.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.66 6.35
Intervallo Annuale
3.00 18.75
- Chiusura Precedente
- 5.75
- Apertura
- 5.80
- Bid
- 6.35
- Ask
- 6.65
- Minimo
- 5.66
- Massimo
- 6.35
- Volume
- 210
- Variazione giornaliera
- 10.43%
- Variazione Mensile
- 19.36%
- Variazione Semestrale
- -20.03%
- Variazione Annuale
- -52.54%
21 settembre, domenica