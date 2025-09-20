통화 / ASPC
ASPC: Alpha Capital Acquisition Company
10.34 USD 0.01 (0.10%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASPC 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.34이고 고가는 10.34이었습니다.
Alpha Capital Acquisition Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
10.34 10.34
년간 변동
6.28 11.35
- 이전 종가
- 10.33
- 시가
- 10.34
- Bid
- 10.34
- Ask
- 10.64
- 저가
- 10.34
- 고가
- 10.34
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- 0.10%
- 6개월 변동
- 2.48%
- 년간 변동율
- 4.02%
20 9월, 토요일