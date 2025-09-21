QuotazioniSezioni
ASPC: Alpha Capital Acquisition Company

10.34 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASPC ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.34 e ad un massimo di 10.34.

Segui le dinamiche di Alpha Capital Acquisition Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.34 10.34
Intervallo Annuale
6.28 11.35
Chiusura Precedente
10.33
Apertura
10.34
Bid
10.34
Ask
10.64
Minimo
10.34
Massimo
10.34
Volume
6
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.10%
Variazione Semestrale
2.48%
Variazione Annuale
4.02%
21 settembre, domenica