- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
937
Profit Trade:
638 (68.08%)
Loss Trade:
299 (31.91%)
Best Trade:
274.05 USD
Worst Trade:
-118.88 USD
Profitto lordo:
7 611.76 USD (299 642 pips)
Perdita lorda:
-3 623.76 USD (216 760 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (102.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
290.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
14.16
Long Trade:
365 (38.95%)
Short Trade:
572 (61.05%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
11.93 USD
Perdita media:
-12.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-279.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-279.49 USD (5)
Crescita mensile:
0.93%
Previsione annuale:
11.23%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
281.58 USD (16.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.61% (281.58 USD)
Per equità:
65.62% (1 778.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.std
|934
|EURUSD
|1
|AUDUSD.std
|1
|XAUUSD.std
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.std
|4K
|EURUSD
|3
|AUDUSD.std
|-59
|XAUUSD.std
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.std
|83K
|EURUSD
|348
|AUDUSD.std
|-59
|XAUUSD.std
|-2
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +274.05 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +102.57 USD
Massima perdita consecutiva: -279.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOFX-REAL SERVER" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.20 × 5
Fun Profit
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
399%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
270
99%
937
68%
100%
2.10
4.26
USD
USD
66%
1:500