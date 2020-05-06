- Crescita
Trade:
16 585
Profit Trade:
13 712 (82.67%)
Loss Trade:
2 873 (17.32%)
Best Trade:
196.40 USD
Worst Trade:
-112.67 USD
Profitto lordo:
8 674.79 USD (860 916 096 pips)
Perdita lorda:
-7 166.96 USD (13 799 743 pips)
Vincite massime consecutive:
765 (296.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
296.50 USD (765)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.54%
Massimo carico di deposito:
197.46%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
7 369 (44.43%)
Short Trade:
9 216 (55.57%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-2.49 USD
Massime perdite consecutive:
369 (-1 125.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 125.93 USD (369)
Crescita mensile:
1.75%
Previsione annuale:
23.48%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
444.46 USD
Massimale:
1 342.10 USD (71.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.66% (748.59 USD)
Per equità:
71.41% (517.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Bra50Aug20
|2547
|Bra50
|1469
|Bra50Jun20
|685
|Bra50Apr20
|361
|Bra50Dec24
|156
|MinDolDec22
|147
|MinDolJan25
|141
|MinDolJan23
|125
|MinDolNov22
|118
|MinDolJun23
|111
|Bra50Dec22
|105
|MinDolFeb23
|100
|MinDolOct22
|96
|Bra50Aug25
|94
|MinDolApr23
|89
|Bra50Oct23
|86
|Bra50Feb23
|77
|Bra50Apr23
|77
|MinDolMay23
|69
|MinDolDec24
|68
|Bra50Jun25
|66
|MinDolAug22
|62
|Bra50Oct22
|60
|MinDolAug24
|59
|Bra50Dec23
|58
|MinDolNov23
|52
|MinDolMay25
|52
|USDBRLAug20
|50
|MinDolJul23
|50
|Bra50Apr25
|47
|Bra50Oct24
|46
|MinDolSep24
|45
|MinDolSep23
|41
|Bra50Aug24
|39
|Bra50Jun24
|37
|MinDolMar23
|36
|MinDolDec23
|33
|MinDolNov24
|33
|Bra50Feb25
|33
|MinDolAug23
|31
|Bra50Jun23
|30
|MinDolMar25
|29
|Bra50Oct25
|29
|USDBRLMar20
|28
|MinDolJul24
|27
|MinDolSep21
|26
|MinDolFeb22
|26
|Bra50Feb20
|25
|MinDolOct20
|25
|MinDolMay21
|25
|MinDolOct24
|25
|USDBRLSep20
|24
|MinDolOct23
|24
|Bra50Aug22
|21
|MinDolOct21
|19
|MinDolMar22
|19
|USDBRLFeb20
|18
|MinDolApr22
|18
|Bra50Oct20
|17
|MinDolJul21
|17
|USDBRLApr20
|16
|MinDolJun22
|16
|MinDolJun24
|16
|GOLD
|16
|USDBRLJun20
|14
|MinDolNov21
|14
|MinDolFeb21
|13
|MinDolApr21
|13
|MinDolJun21
|13
|MinDolAug21
|13
|MinDolDec20
|11
|MinDolMay24
|10
|MinDolApr25
|10
|USDBRLJul20
|9
|USDBRLMay20
|7
|Bra50Dec20
|7
|MinDolMar21
|7
|MinDolJun25
|7
|MinDolSep25
|7
|MinDolNov20
|6
|Bra50Aug23
|6
|MinDolJan22
|4
|UsaTecSep24
|4
|MinDolFeb25
|3
|MinDolJan21
|2
|MinDolSep22
|2
|MinDolJan24
|2
|UsaTec
|2
|Usa500Sep21
|1
|MinDolDec21
|1
|MinDolMay22
|1
|AAPL.US
|1
|VALE.P.US
|1
|EURUSD
|1
|MinDolAug25
|1
|MinDolOct25
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Bra50Aug20
|-975
|Bra50
|731
|Bra50Jun20
|-593
|Bra50Apr20
|29
|Bra50Dec24
|-16
|MinDolDec22
|88
|MinDolJan25
|-228
|MinDolJan23
|72
|MinDolNov22
|73
|MinDolJun23
|28
|Bra50Dec22
|64
|MinDolFeb23
|48
|MinDolOct22
|11
|Bra50Aug25
|-173
|MinDolApr23
|32
|Bra50Oct23
|-121
|Bra50Feb23
|35
|Bra50Apr23
|25
|MinDolMay23
|14
|MinDolDec24
|-56
|Bra50Jun25
|97
|MinDolAug22
|26
|Bra50Oct22
|44
|MinDolAug24
|41
|Bra50Dec23
|63
|MinDolNov23
|23
|MinDolMay25
|44
|USDBRLAug20
|2
|MinDolJul23
|-45
|Bra50Apr25
|80
|Bra50Oct24
|-172
|MinDolSep24
|31
|MinDolSep23
|18
|Bra50Aug24
|94
|Bra50Jun24
|49
|MinDolMar23
|24
|MinDolDec23
|3
|MinDolNov24
|4
|Bra50Feb25
|-13
|MinDolAug23
|-27
|Bra50Jun23
|9
|MinDolMar25
|11
|Bra50Oct25
|45
|USDBRLMar20
|-32
|MinDolJul24
|-83
|MinDolSep21
|10
|MinDolFeb22
|98
|Bra50Feb20
|11
|MinDolOct20
|-98
|MinDolMay21
|63
|MinDolOct24
|38
|USDBRLSep20
|-19
|MinDolOct23
|3
|Bra50Aug22
|1
|MinDolOct21
|6
|MinDolMar22
|17
|USDBRLFeb20
|3
|MinDolApr22
|-62
|Bra50Oct20
|4
|MinDolJul21
|10
|USDBRLApr20
|-18
|MinDolJun22
|-4
|MinDolJun24
|3
|GOLD
|47
|USDBRLJun20
|-5
|MinDolNov21
|-42
|MinDolFeb21
|-15
|MinDolApr21
|3
|MinDolJun21
|10
|MinDolAug21
|22
|MinDolDec20
|200
|MinDolMay24
|15
|MinDolApr25
|6
|USDBRLJul20
|-10
|USDBRLMay20
|-4
|Bra50Dec20
|-1
|MinDolMar21
|4
|MinDolJun25
|6
|MinDolSep25
|4
|MinDolNov20
|-44
|Bra50Aug23
|2
|MinDolJan22
|-10
|UsaTecSep24
|-8
|MinDolFeb25
|7
|MinDolJan21
|5
|MinDolSep22
|0
|MinDolJan24
|0
|UsaTec
|4
|Usa500Sep21
|0
|MinDolDec21
|12
|MinDolMay22
|21
|AAPL.US
|0
|VALE.P.US
|0
|EURUSD
|0
|MinDolAug25
|0
|MinDolOct25
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Bra50Aug20
|-2.2M
|Bra50
|103K
|Bra50Jun20
|-1.3M
|Bra50Apr20
|-28K
|Bra50Dec24
|-11K
|MinDolDec22
|313K
|MinDolJan25
|-1.4M
|MinDolJan23
|377K
|MinDolNov22
|383K
|MinDolJun23
|134K
|Bra50Dec22
|33K
|MinDolFeb23
|250K
|MinDolOct22
|-26K
|Bra50Aug25
|-131K
|MinDolApr23
|167K
|Bra50Oct23
|-62K
|Bra50Feb23
|18K
|Bra50Apr23
|13K
|MinDolMay23
|74K
|MinDolDec24
|-342K
|Bra50Jun25
|55K
|MinDolAug22
|137K
|Bra50Oct22
|23K
|MinDolAug24
|226K
|Bra50Dec23
|32K
|MinDolNov23
|115K
|MinDolMay25
|264K
|USDBRLAug20
|-13K
|MinDolJul23
|-101K
|Bra50Apr25
|47K
|Bra50Oct24
|-96K
|MinDolSep24
|173K
|MinDolSep23
|87K
|Bra50Aug24
|52K
|Bra50Jun24
|25K
|MinDolMar23
|125K
|MinDolDec23
|14K
|MinDolNov24
|23K
|Bra50Feb25
|-7.4K
|MinDolAug23
|-43K
|Bra50Jun23
|4.7K
|MinDolMar25
|63K
|Bra50Oct25
|16K
|USDBRLMar20
|-181K
|MinDolJul24
|-338K
|MinDolSep21
|53K
|MinDolFeb22
|-59K
|Bra50Feb20
|20K
|MinDolOct20
|-535K
|MinDolMay21
|116K
|MinDolOct24
|210K
|USDBRLSep20
|-48K
|MinDolOct23
|14K
|Bra50Aug22
|590
|MinDolOct21
|34K
|MinDolMar22
|-41K
|USDBRLFeb20
|10K
|MinDolApr22
|-166K
|Bra50Oct20
|1.7K
|MinDolJul21
|37K
|USDBRLApr20
|-96K
|MinDolJun22
|-17K
|MinDolJun24
|13K
|GOLD
|4.7K
|USDBRLJun20
|-31K
|MinDolNov21
|-97K
|MinDolFeb21
|-84K
|MinDolApr21
|16K
|MinDolJun21
|52K
|MinDolAug21
|73K
|MinDolDec20
|57K
|MinDolMay24
|81K
|MinDolApr25
|32K
|USDBRLJul20
|-55K
|USDBRLMay20
|-20K
|Bra50Dec20
|350
|MinDolMar21
|24K
|MinDolJun25
|33K
|MinDolSep25
|23K
|MinDolNov20
|-42K
|Bra50Aug23
|910
|MinDolJan22
|2.2K
|UsaTecSep24
|-3.9K
|MinDolFeb25
|40K
|MinDolJan21
|24K
|MinDolSep22
|-800
|MinDolJan24
|150
|UsaTec
|1.8K
|Usa500Sep21
|100
|MinDolDec21
|3.9K
|MinDolMay22
|21K
|AAPL.US
|3.1K
|VALE.P.US
|0
|EURUSD
|8
|MinDolAug25
|100
|MinDolOct25
|450
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +196.40 USD
Worst Trade: -113 USD
Vincite massime consecutive: 765
Massime perdite consecutive: 369
Massimo profitto consecutivo: +296.50 USD
Massima perdita consecutiva: -1 125.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTrades-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MetisEtrade-MT5
|0.00 × 2
|
MIGBank-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.05 × 43
|
Darwinex-Live
|0.21 × 550
|
ActivTrades-Server
|0.23 × 12406
|
QTrade-Server
|0.34 × 796
|
BCS5-Real
|0.47 × 57
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.67 × 3
|
AdmiralUK-MT5
|0.94 × 159
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.22 × 119
|
Alpari-MT5
|1.27 × 3831
|
ForexTime-MT5
|1.66 × 104
|
InstaForex-Server
|2.52 × 31
|
ForexTimeFXTM-MT5
|2.57 × 28
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
ActivTradesCorp-Server
|2.59 × 415
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|3.27 × 11
|
Weltrade-Server
|4.37 × 27
|
ForexTime-ECN
|4.49 × 47
|
VantageFX-Trader
|4.66 × 786
|
DestekFX-Real
|4.85 × 13
Estratégia baseada em Bandas de Bollinger, IFR e Fibonacci.
Operação com contratos índice futuro (win no Brasil) pela ActivTrades.
Ideal para quem possui posição em ações e não quer ficar monitorando com frequência a sua posição.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
300
15%
16 585
82%
98%
1.21
0.09
USD
USD
71%
1:30