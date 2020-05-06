SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / T3 Bra50
T3 Estratégias Estratégias

T3 Bra50

T3 Estratégias Estratégias
0 avis
300 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 -3%
ActivTrades-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 584
Bénéfice trades:
13 711 (82.67%)
Perte trades:
2 873 (17.32%)
Meilleure transaction:
196.40 USD
Pire transaction:
-112.67 USD
Bénéfice brut:
8 674.66 USD (860 916 076 pips)
Perte brute:
-7 166.96 USD (13 799 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
765 (296.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
296.50 USD (765)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
97.54%
Charge de dépôt maximale:
197.46%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.12
Longs trades:
7 369 (44.43%)
Courts trades:
9 215 (55.57%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
0.63 USD
Perte moyenne:
-2.49 USD
Pertes consécutives maximales:
369 (-1 125.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 125.93 USD (369)
Croissance mensuelle:
1.80%
Prévision annuelle:
23.48%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
444.46 USD
Maximal:
1 342.10 USD (71.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.66% (748.59 USD)
Par fonds propres:
71.41% (517.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Bra50Aug20 2547
Bra50 1468
Bra50Jun20 685
Bra50Apr20 361
Bra50Dec24 156
MinDolDec22 147
MinDolJan25 141
MinDolJan23 125
MinDolNov22 118
MinDolJun23 111
Bra50Dec22 105
MinDolFeb23 100
MinDolOct22 96
Bra50Aug25 94
MinDolApr23 89
Bra50Oct23 86
Bra50Feb23 77
Bra50Apr23 77
MinDolMay23 69
MinDolDec24 68
Bra50Jun25 66
MinDolAug22 62
Bra50Oct22 60
MinDolAug24 59
Bra50Dec23 58
MinDolNov23 52
MinDolMay25 52
USDBRLAug20 50
MinDolJul23 50
Bra50Apr25 47
Bra50Oct24 46
MinDolSep24 45
MinDolSep23 41
Bra50Aug24 39
Bra50Jun24 37
MinDolMar23 36
MinDolDec23 33
MinDolNov24 33
Bra50Feb25 33
MinDolAug23 31
Bra50Jun23 30
MinDolMar25 29
Bra50Oct25 29
USDBRLMar20 28
MinDolJul24 27
MinDolSep21 26
MinDolFeb22 26
Bra50Feb20 25
MinDolOct20 25
MinDolMay21 25
MinDolOct24 25
USDBRLSep20 24
MinDolOct23 24
Bra50Aug22 21
MinDolOct21 19
MinDolMar22 19
USDBRLFeb20 18
MinDolApr22 18
Bra50Oct20 17
MinDolJul21 17
USDBRLApr20 16
MinDolJun22 16
MinDolJun24 16
GOLD 16
USDBRLJun20 14
MinDolNov21 14
MinDolFeb21 13
MinDolApr21 13
MinDolJun21 13
MinDolAug21 13
MinDolDec20 11
MinDolMay24 10
MinDolApr25 10
USDBRLJul20 9
USDBRLMay20 7
Bra50Dec20 7
MinDolMar21 7
MinDolJun25 7
MinDolSep25 7
MinDolNov20 6
Bra50Aug23 6
MinDolJan22 4
UsaTecSep24 4
MinDolFeb25 3
MinDolJan21 2
MinDolSep22 2
MinDolJan24 2
UsaTec 2
Usa500Sep21 1
MinDolDec21 1
MinDolMay22 1
AAPL.US 1
VALE.P.US 1
EURUSD 1
MinDolAug25 1
MinDolOct25 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Bra50Aug20 -975
Bra50 731
Bra50Jun20 -593
Bra50Apr20 29
Bra50Dec24 -16
MinDolDec22 88
MinDolJan25 -228
MinDolJan23 72
MinDolNov22 73
MinDolJun23 28
Bra50Dec22 64
MinDolFeb23 48
MinDolOct22 11
Bra50Aug25 -173
MinDolApr23 32
Bra50Oct23 -121
Bra50Feb23 35
Bra50Apr23 25
MinDolMay23 14
MinDolDec24 -56
Bra50Jun25 97
MinDolAug22 26
Bra50Oct22 44
MinDolAug24 41
Bra50Dec23 63
MinDolNov23 23
MinDolMay25 44
USDBRLAug20 2
MinDolJul23 -45
Bra50Apr25 80
Bra50Oct24 -172
MinDolSep24 31
MinDolSep23 18
Bra50Aug24 94
Bra50Jun24 49
MinDolMar23 24
MinDolDec23 3
MinDolNov24 4
Bra50Feb25 -13
MinDolAug23 -27
Bra50Jun23 9
MinDolMar25 11
Bra50Oct25 45
USDBRLMar20 -32
MinDolJul24 -83
MinDolSep21 10
MinDolFeb22 98
Bra50Feb20 11
MinDolOct20 -98
MinDolMay21 63
MinDolOct24 38
USDBRLSep20 -19
MinDolOct23 3
Bra50Aug22 1
MinDolOct21 6
MinDolMar22 17
USDBRLFeb20 3
MinDolApr22 -62
Bra50Oct20 4
MinDolJul21 10
USDBRLApr20 -18
MinDolJun22 -4
MinDolJun24 3
GOLD 47
USDBRLJun20 -5
MinDolNov21 -42
MinDolFeb21 -15
MinDolApr21 3
MinDolJun21 10
MinDolAug21 22
MinDolDec20 200
MinDolMay24 15
MinDolApr25 6
USDBRLJul20 -10
USDBRLMay20 -4
Bra50Dec20 -1
MinDolMar21 4
MinDolJun25 6
MinDolSep25 4
MinDolNov20 -44
Bra50Aug23 2
MinDolJan22 -10
UsaTecSep24 -8
MinDolFeb25 7
MinDolJan21 5
MinDolSep22 0
MinDolJan24 0
UsaTec 4
Usa500Sep21 0
MinDolDec21 12
MinDolMay22 21
AAPL.US 0
VALE.P.US 0
EURUSD 0
MinDolAug25 0
MinDolOct25 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Bra50Aug20 -2.2M
Bra50 103K
Bra50Jun20 -1.3M
Bra50Apr20 -28K
Bra50Dec24 -11K
MinDolDec22 313K
MinDolJan25 -1.4M
MinDolJan23 377K
MinDolNov22 383K
MinDolJun23 134K
Bra50Dec22 33K
MinDolFeb23 250K
MinDolOct22 -26K
Bra50Aug25 -131K
MinDolApr23 167K
Bra50Oct23 -62K
Bra50Feb23 18K
Bra50Apr23 13K
MinDolMay23 74K
MinDolDec24 -342K
Bra50Jun25 55K
MinDolAug22 137K
Bra50Oct22 23K
MinDolAug24 226K
Bra50Dec23 32K
MinDolNov23 115K
MinDolMay25 264K
USDBRLAug20 -13K
MinDolJul23 -101K
Bra50Apr25 47K
Bra50Oct24 -96K
MinDolSep24 173K
MinDolSep23 87K
Bra50Aug24 52K
Bra50Jun24 25K
MinDolMar23 125K
MinDolDec23 14K
MinDolNov24 23K
Bra50Feb25 -7.4K
MinDolAug23 -43K
Bra50Jun23 4.7K
MinDolMar25 63K
Bra50Oct25 16K
USDBRLMar20 -181K
MinDolJul24 -338K
MinDolSep21 53K
MinDolFeb22 -59K
Bra50Feb20 20K
MinDolOct20 -535K
MinDolMay21 116K
MinDolOct24 210K
USDBRLSep20 -48K
MinDolOct23 14K
Bra50Aug22 590
MinDolOct21 34K
MinDolMar22 -41K
USDBRLFeb20 10K
MinDolApr22 -166K
Bra50Oct20 1.7K
MinDolJul21 37K
USDBRLApr20 -96K
MinDolJun22 -17K
MinDolJun24 13K
GOLD 4.7K
USDBRLJun20 -31K
MinDolNov21 -97K
MinDolFeb21 -84K
MinDolApr21 16K
MinDolJun21 52K
MinDolAug21 73K
MinDolDec20 57K
MinDolMay24 81K
MinDolApr25 32K
USDBRLJul20 -55K
USDBRLMay20 -20K
Bra50Dec20 350
MinDolMar21 24K
MinDolJun25 33K
MinDolSep25 23K
MinDolNov20 -42K
Bra50Aug23 910
MinDolJan22 2.2K
UsaTecSep24 -3.9K
MinDolFeb25 40K
MinDolJan21 24K
MinDolSep22 -800
MinDolJan24 150
UsaTec 1.8K
Usa500Sep21 100
MinDolDec21 3.9K
MinDolMay22 21K
AAPL.US 3.1K
VALE.P.US 0
EURUSD 8
MinDolAug25 100
MinDolOct25 450
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +196.40 USD
Pire transaction: -113 USD
Gains consécutifs maximales: 765
Pertes consécutives maximales: 369
Bénéfice consécutif maximal: +296.50 USD
Perte consécutive maximale: -1 125.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTrades-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MetisEtrade-MT5
0.00 × 2
MIGBank-Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
0.05 × 43
Darwinex-Live
0.21 × 550
ActivTrades-Server
0.23 × 12406
QTrade-Server
0.34 × 796
BCS5-Real
0.47 × 57
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.67 × 3
AdmiralUK-MT5
0.94 × 159
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.22 × 119
Alpari-MT5
1.27 × 3831
ForexTime-MT5
1.66 × 104
InstaForex-Server
2.52 × 31
ForexTimeFXTM-MT5
2.57 × 28
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
ActivTradesCorp-Server
2.59 × 415
RoboForexEU-MetaTrader 5
3.27 × 11
Weltrade-Server
4.37 × 27
ForexTime-ECN
4.49 × 47
VantageFX-Trader
4.66 × 786
DestekFX-Real
4.85 × 13
Estratégia baseada em Bandas de Bollinger, IFR e Fibonacci.

Operação com contratos índice futuro (win no Brasil) pela ActivTrades.

Ideal para quem possui posição em ações e não quer ficar monitorando com frequência a sua posição.

Aucun avis
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.15 17:24
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.07 18:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.15 18:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 19:56
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 17:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 20:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 19:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 17:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 13:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 21:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 16:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
T3 Bra50
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
3.9K
USD
300
15%
16 584
82%
98%
1.21
0.09
USD
71%
1:30
