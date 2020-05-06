- Croissance
Trades:
16 584
Bénéfice trades:
13 711 (82.67%)
Perte trades:
2 873 (17.32%)
Meilleure transaction:
196.40 USD
Pire transaction:
-112.67 USD
Bénéfice brut:
8 674.66 USD (860 916 076 pips)
Perte brute:
-7 166.96 USD (13 799 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
765 (296.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
296.50 USD (765)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
97.54%
Charge de dépôt maximale:
197.46%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.12
Longs trades:
7 369 (44.43%)
Courts trades:
9 215 (55.57%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
0.63 USD
Perte moyenne:
-2.49 USD
Pertes consécutives maximales:
369 (-1 125.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 125.93 USD (369)
Croissance mensuelle:
1.80%
Prévision annuelle:
23.48%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
444.46 USD
Maximal:
1 342.10 USD (71.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.66% (748.59 USD)
Par fonds propres:
71.41% (517.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|Bra50Aug20
|2547
|Bra50
|1468
|Bra50Jun20
|685
|Bra50Apr20
|361
|Bra50Dec24
|156
|MinDolDec22
|147
|MinDolJan25
|141
|MinDolJan23
|125
|MinDolNov22
|118
|MinDolJun23
|111
|Bra50Dec22
|105
|MinDolFeb23
|100
|MinDolOct22
|96
|Bra50Aug25
|94
|MinDolApr23
|89
|Bra50Oct23
|86
|Bra50Feb23
|77
|Bra50Apr23
|77
|MinDolMay23
|69
|MinDolDec24
|68
|Bra50Jun25
|66
|MinDolAug22
|62
|Bra50Oct22
|60
|MinDolAug24
|59
|Bra50Dec23
|58
|MinDolNov23
|52
|MinDolMay25
|52
|USDBRLAug20
|50
|MinDolJul23
|50
|Bra50Apr25
|47
|Bra50Oct24
|46
|MinDolSep24
|45
|MinDolSep23
|41
|Bra50Aug24
|39
|Bra50Jun24
|37
|MinDolMar23
|36
|MinDolDec23
|33
|MinDolNov24
|33
|Bra50Feb25
|33
|MinDolAug23
|31
|Bra50Jun23
|30
|MinDolMar25
|29
|Bra50Oct25
|29
|USDBRLMar20
|28
|MinDolJul24
|27
|MinDolSep21
|26
|MinDolFeb22
|26
|Bra50Feb20
|25
|MinDolOct20
|25
|MinDolMay21
|25
|MinDolOct24
|25
|USDBRLSep20
|24
|MinDolOct23
|24
|Bra50Aug22
|21
|MinDolOct21
|19
|MinDolMar22
|19
|USDBRLFeb20
|18
|MinDolApr22
|18
|Bra50Oct20
|17
|MinDolJul21
|17
|USDBRLApr20
|16
|MinDolJun22
|16
|MinDolJun24
|16
|GOLD
|16
|USDBRLJun20
|14
|MinDolNov21
|14
|MinDolFeb21
|13
|MinDolApr21
|13
|MinDolJun21
|13
|MinDolAug21
|13
|MinDolDec20
|11
|MinDolMay24
|10
|MinDolApr25
|10
|USDBRLJul20
|9
|USDBRLMay20
|7
|Bra50Dec20
|7
|MinDolMar21
|7
|MinDolJun25
|7
|MinDolSep25
|7
|MinDolNov20
|6
|Bra50Aug23
|6
|MinDolJan22
|4
|UsaTecSep24
|4
|MinDolFeb25
|3
|MinDolJan21
|2
|MinDolSep22
|2
|MinDolJan24
|2
|UsaTec
|2
|Usa500Sep21
|1
|MinDolDec21
|1
|MinDolMay22
|1
|AAPL.US
|1
|VALE.P.US
|1
|EURUSD
|1
|MinDolAug25
|1
|MinDolOct25
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|Bra50Aug20
|-975
|Bra50
|731
|Bra50Jun20
|-593
|Bra50Apr20
|29
|Bra50Dec24
|-16
|MinDolDec22
|88
|MinDolJan25
|-228
|MinDolJan23
|72
|MinDolNov22
|73
|MinDolJun23
|28
|Bra50Dec22
|64
|MinDolFeb23
|48
|MinDolOct22
|11
|Bra50Aug25
|-173
|MinDolApr23
|32
|Bra50Oct23
|-121
|Bra50Feb23
|35
|Bra50Apr23
|25
|MinDolMay23
|14
|MinDolDec24
|-56
|Bra50Jun25
|97
|MinDolAug22
|26
|Bra50Oct22
|44
|MinDolAug24
|41
|Bra50Dec23
|63
|MinDolNov23
|23
|MinDolMay25
|44
|USDBRLAug20
|2
|MinDolJul23
|-45
|Bra50Apr25
|80
|Bra50Oct24
|-172
|MinDolSep24
|31
|MinDolSep23
|18
|Bra50Aug24
|94
|Bra50Jun24
|49
|MinDolMar23
|24
|MinDolDec23
|3
|MinDolNov24
|4
|Bra50Feb25
|-13
|MinDolAug23
|-27
|Bra50Jun23
|9
|MinDolMar25
|11
|Bra50Oct25
|45
|USDBRLMar20
|-32
|MinDolJul24
|-83
|MinDolSep21
|10
|MinDolFeb22
|98
|Bra50Feb20
|11
|MinDolOct20
|-98
|MinDolMay21
|63
|MinDolOct24
|38
|USDBRLSep20
|-19
|MinDolOct23
|3
|Bra50Aug22
|1
|MinDolOct21
|6
|MinDolMar22
|17
|USDBRLFeb20
|3
|MinDolApr22
|-62
|Bra50Oct20
|4
|MinDolJul21
|10
|USDBRLApr20
|-18
|MinDolJun22
|-4
|MinDolJun24
|3
|GOLD
|47
|USDBRLJun20
|-5
|MinDolNov21
|-42
|MinDolFeb21
|-15
|MinDolApr21
|3
|MinDolJun21
|10
|MinDolAug21
|22
|MinDolDec20
|200
|MinDolMay24
|15
|MinDolApr25
|6
|USDBRLJul20
|-10
|USDBRLMay20
|-4
|Bra50Dec20
|-1
|MinDolMar21
|4
|MinDolJun25
|6
|MinDolSep25
|4
|MinDolNov20
|-44
|Bra50Aug23
|2
|MinDolJan22
|-10
|UsaTecSep24
|-8
|MinDolFeb25
|7
|MinDolJan21
|5
|MinDolSep22
|0
|MinDolJan24
|0
|UsaTec
|4
|Usa500Sep21
|0
|MinDolDec21
|12
|MinDolMay22
|21
|AAPL.US
|0
|VALE.P.US
|0
|EURUSD
|0
|MinDolAug25
|0
|MinDolOct25
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|Bra50Aug20
|-2.2M
|Bra50
|103K
|Bra50Jun20
|-1.3M
|Bra50Apr20
|-28K
|Bra50Dec24
|-11K
|MinDolDec22
|313K
|MinDolJan25
|-1.4M
|MinDolJan23
|377K
|MinDolNov22
|383K
|MinDolJun23
|134K
|Bra50Dec22
|33K
|MinDolFeb23
|250K
|MinDolOct22
|-26K
|Bra50Aug25
|-131K
|MinDolApr23
|167K
|Bra50Oct23
|-62K
|Bra50Feb23
|18K
|Bra50Apr23
|13K
|MinDolMay23
|74K
|MinDolDec24
|-342K
|Bra50Jun25
|55K
|MinDolAug22
|137K
|Bra50Oct22
|23K
|MinDolAug24
|226K
|Bra50Dec23
|32K
|MinDolNov23
|115K
|MinDolMay25
|264K
|USDBRLAug20
|-13K
|MinDolJul23
|-101K
|Bra50Apr25
|47K
|Bra50Oct24
|-96K
|MinDolSep24
|173K
|MinDolSep23
|87K
|Bra50Aug24
|52K
|Bra50Jun24
|25K
|MinDolMar23
|125K
|MinDolDec23
|14K
|MinDolNov24
|23K
|Bra50Feb25
|-7.4K
|MinDolAug23
|-43K
|Bra50Jun23
|4.7K
|MinDolMar25
|63K
|Bra50Oct25
|16K
|USDBRLMar20
|-181K
|MinDolJul24
|-338K
|MinDolSep21
|53K
|MinDolFeb22
|-59K
|Bra50Feb20
|20K
|MinDolOct20
|-535K
|MinDolMay21
|116K
|MinDolOct24
|210K
|USDBRLSep20
|-48K
|MinDolOct23
|14K
|Bra50Aug22
|590
|MinDolOct21
|34K
|MinDolMar22
|-41K
|USDBRLFeb20
|10K
|MinDolApr22
|-166K
|Bra50Oct20
|1.7K
|MinDolJul21
|37K
|USDBRLApr20
|-96K
|MinDolJun22
|-17K
|MinDolJun24
|13K
|GOLD
|4.7K
|USDBRLJun20
|-31K
|MinDolNov21
|-97K
|MinDolFeb21
|-84K
|MinDolApr21
|16K
|MinDolJun21
|52K
|MinDolAug21
|73K
|MinDolDec20
|57K
|MinDolMay24
|81K
|MinDolApr25
|32K
|USDBRLJul20
|-55K
|USDBRLMay20
|-20K
|Bra50Dec20
|350
|MinDolMar21
|24K
|MinDolJun25
|33K
|MinDolSep25
|23K
|MinDolNov20
|-42K
|Bra50Aug23
|910
|MinDolJan22
|2.2K
|UsaTecSep24
|-3.9K
|MinDolFeb25
|40K
|MinDolJan21
|24K
|MinDolSep22
|-800
|MinDolJan24
|150
|UsaTec
|1.8K
|Usa500Sep21
|100
|MinDolDec21
|3.9K
|MinDolMay22
|21K
|AAPL.US
|3.1K
|VALE.P.US
|0
|EURUSD
|8
|MinDolAug25
|100
|MinDolOct25
|450
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +196.40 USD
Pire transaction: -113 USD
Gains consécutifs maximales: 765
Pertes consécutives maximales: 369
Bénéfice consécutif maximal: +296.50 USD
Perte consécutive maximale: -1 125.93 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTrades-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
MetisEtrade-MT5
|0.00 × 2
|
MIGBank-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.05 × 43
|
Darwinex-Live
|0.21 × 550
|
ActivTrades-Server
|0.23 × 12406
|
QTrade-Server
|0.34 × 796
|
BCS5-Real
|0.47 × 57
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.67 × 3
|
AdmiralUK-MT5
|0.94 × 159
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.22 × 119
|
Alpari-MT5
|1.27 × 3831
|
ForexTime-MT5
|1.66 × 104
|
InstaForex-Server
|2.52 × 31
|
ForexTimeFXTM-MT5
|2.57 × 28
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
ActivTradesCorp-Server
|2.59 × 415
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|3.27 × 11
|
Weltrade-Server
|4.37 × 27
|
ForexTime-ECN
|4.49 × 47
|
VantageFX-Trader
|4.66 × 786
|
DestekFX-Real
|4.85 × 13
Estratégia baseada em Bandas de Bollinger, IFR e Fibonacci.
Operação com contratos índice futuro (win no Brasil) pela ActivTrades.
Ideal para quem possui posição em ações e não quer ficar monitorando com frequência a sua posição.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
300
15%
16 584
82%
98%
1.21
0.09
USD
USD
71%
1:30