Segnali / MetaTrader 5 / Solariz Live Signal
Eng Hai Weng

Solariz Live Signal

Eng Hai Weng
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
AtmosGlobal-LIVE
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
56.00 USD
Worst Trade:
-476.00 USD
Profitto lordo:
101.50 USD (198 pips)
Perdita lorda:
-876.00 USD (1 711 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (60.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-96.81 USD
Profitto medio:
20.30 USD
Perdita media:
-292.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-476.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-476.00 USD (1)
Crescita mensile:
-1.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
790.00 USD
Massimale:
790.00 USD (1.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -776
EURUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.5K
EURUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.00 USD
Worst Trade: -476 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +60.00 USD
Massima perdita consecutiva: -476.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AtmosGlobal-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.21 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 14:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
