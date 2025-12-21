- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
56.00 USD
Worst Trade:
-476.00 USD
Profitto lordo:
101.50 USD (198 pips)
Perdita lorda:
-876.00 USD (1 711 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (60.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-96.81 USD
Profitto medio:
20.30 USD
Perdita media:
-292.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-476.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-476.00 USD (1)
Crescita mensile:
-1.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
790.00 USD
Massimale:
790.00 USD (1.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-776
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|EURUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.00 USD
Worst Trade: -476 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +60.00 USD
Massima perdita consecutiva: -476.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AtmosGlobal-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni