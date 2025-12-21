- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
56.00 USD
En kötü işlem:
-476.00 USD
Brüt kâr:
101.50 USD (198 pips)
Brüt zarar:
-876.00 USD (1 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (60.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.55
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
0.12
Beklenen getiri:
-96.81 USD
Ortalama kâr:
20.30 USD
Ortalama zarar:
-292.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-476.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-476.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
790.00 USD
Maksimum:
790.00 USD (1.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-776
|EURUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|EURUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AtmosGlobal-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
