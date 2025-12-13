- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
769.80 UST
Worst Trade:
-51.60 UST
Profitto lordo:
1 203.60 UST (2 003 pips)
Perdita lorda:
-230.40 UST (334 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1 014.60 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 014.60 UST (2)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.22
Profitto previsto:
121.65 UST
Profitto medio:
401.20 UST
Perdita media:
-46.08 UST
Massime perdite consecutive:
4 (-168.00 UST)
Massima perdita consecutiva:
-168.00 UST (4)
Crescita mensile:
29.25%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.60 UST
Massimale:
186.00 UST (4.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|973
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +769.80 UST
Worst Trade: -52 UST
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 014.60 UST
Massima perdita consecutiva: -168.00 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
