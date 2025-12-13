SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BybitLive1
Senlin Kong

BybitLive1

Senlin Kong
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
769.80 UST
En kötü işlem:
-51.60 UST
Brüt kâr:
1 203.60 UST (2 003 pips)
Brüt zarar:
-230.40 UST (334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1 014.60 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 014.60 UST (2)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
5.23
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.22
Beklenen getiri:
121.65 UST
Ortalama kâr:
401.20 UST
Ortalama zarar:
-46.08 UST
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-168.00 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-168.00 UST (4)
Aylık büyüme:
29.25%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.60 UST
Maksimum:
186.00 UST (4.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 973
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +769.80 UST
En kötü işlem: -52 UST
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 014.60 UST
Maksimum ardışık zarar: -168.00 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.13 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
