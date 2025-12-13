- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
769.80 UST
En kötü işlem:
-51.60 UST
Brüt kâr:
1 203.60 UST (2 003 pips)
Brüt zarar:
-230.40 UST (334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1 014.60 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 014.60 UST (2)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
5.23
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.22
Beklenen getiri:
121.65 UST
Ortalama kâr:
401.20 UST
Ortalama zarar:
-46.08 UST
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-168.00 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-168.00 UST (4)
Aylık büyüme:
29.25%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.60 UST
Maksimum:
186.00 UST (4.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|973
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +769.80 UST
En kötü işlem: -52 UST
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 014.60 UST
Maksimum ardışık zarar: -168.00 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
信号 采集分析
İnceleme yok