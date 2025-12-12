SegnaliSezioni
Piyush Lalsingh Ratnu

PR10KSNABB

Piyush Lalsingh Ratnu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 5%
SnabbxCapital-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
152 (81.72%)
Loss Trade:
34 (18.28%)
Best Trade:
68.40 USD
Worst Trade:
-35.55 USD
Profitto lordo:
640.46 USD (16 301 pips)
Perdita lorda:
-172.45 USD (5 193 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (81.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.81 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
71.38%
Massimo carico di deposito:
12.54%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
10.95
Long Trade:
157 (84.41%)
Short Trade:
29 (15.59%)
Fattore di profitto:
3.71
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
4.21 USD
Perdita media:
-5.07 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-35.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.74 USD (2)
Crescita mensile:
4.68%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.74 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (42.74 USD)
Per equità:
18.73% (1 960.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 468
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.40 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +81.11 USD
Massima perdita consecutiva: -35.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SnabbxCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Golden Falcon Trading Algorithm | Mt5

Automated+Manual Trading

Leverage: 200

Higher number of trades during news and US Session.

The content provided by Piyush Ratnu & his associates is for educational purposes only. Financial instruments that are traded on leverage carry a high level of risk and you could lose more than your deposits. Do not risk more than you can afford to lose. There are no guarantees of profit or freedom from loss in Foreign Exchange and Spot Metal Trading. Piyush Ratnu or his associates will not be responsible for any losses. YOU are fully responsible for any investment decisions you make. You should NOT rely solely upon the information or opinions that you read here.


Non ci sono recensioni
2025.12.12 08:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PR10KSNABB
100USD al mese
5%
0
0
USD
10K
USD
1
18%
186
81%
71%
3.71
2.52
USD
19%
1:500
