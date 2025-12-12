- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
152 (81.72%)
Loss Trade:
34 (18.28%)
Best Trade:
68.40 USD
Worst Trade:
-35.55 USD
Profitto lordo:
640.46 USD (16 301 pips)
Perdita lorda:
-172.45 USD (5 193 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (81.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.81 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
71.38%
Massimo carico di deposito:
12.54%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
10.95
Long Trade:
157 (84.41%)
Short Trade:
29 (15.59%)
Fattore di profitto:
3.71
Profitto previsto:
2.52 USD
Profitto medio:
4.21 USD
Perdita media:
-5.07 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-35.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.74 USD (2)
Crescita mensile:
4.68%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
42.74 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (42.74 USD)
Per equità:
18.73% (1 960.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|186
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|468
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|11K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +68.40 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +81.11 USD
Massima perdita consecutiva: -35.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SnabbxCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Golden Falcon Trading Algorithm | Mt5
Automated+Manual Trading
Leverage: 200
Higher number of trades during news and US Session.
Non ci sono recensioni
