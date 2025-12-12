SignauxSections
Piyush Lalsingh Ratnu

PR10KSNABB

Piyush Lalsingh Ratnu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
SnabbxCapital-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
152 (81.72%)
Perte trades:
34 (18.28%)
Meilleure transaction:
68.40 USD
Pire transaction:
-35.55 USD
Bénéfice brut:
640.46 USD (16 301 pips)
Perte brute:
-172.45 USD (5 193 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (81.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
83.81 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
75.01%
Charge de dépôt maximale:
12.67%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
204
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
10.95
Longs trades:
157 (84.41%)
Courts trades:
29 (15.59%)
Facteur de profit:
3.71
Rendement attendu:
2.52 USD
Bénéfice moyen:
4.21 USD
Perte moyenne:
-5.07 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-35.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-42.74 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.68%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
42.74 USD (0.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.42% (42.74 USD)
Par fonds propres:
19.58% (2 050.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.a 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.a 468
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.a 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.40 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +81.11 USD
Perte consécutive maximale: -35.36 USD

Golden Falcon Trading Algorithm | Mt5

Automated+Manual Trading

Leverage: 200

Higher number of trades during news and US Session.

The content provided by Piyush Ratnu & his associates is for educational purposes only. Financial instruments that are traded on leverage carry a high level of risk and you could lose more than your deposits. Do not risk more than you can afford to lose. There are no guarantees of profit or freedom from loss in Foreign Exchange and Spot Metal Trading. Piyush Ratnu or his associates will not be responsible for any losses. YOU are fully responsible for any investment decisions you make. You should NOT rely solely upon the information or opinions that you read here.


Aucun avis
2025.12.12 08:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
