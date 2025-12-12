SegnaliSezioni
Eli Stars Henrique Barros Figueira

SMART PRO AI

Eli Stars Henrique Barros Figueira
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 1%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
864
Profit Trade:
591 (68.40%)
Loss Trade:
273 (31.60%)
Best Trade:
131.78 USD
Worst Trade:
-52.67 USD
Profitto lordo:
2 263.01 USD (875 604 pips)
Perdita lorda:
-2 132.77 USD (4 300 941 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (9.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.78 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.60%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
120
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
492 (56.94%)
Short Trade:
372 (43.06%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-7.81 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-269.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.94 USD (14)
Crescita mensile:
1.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
297.60 USD
Massimale:
496.21 USD (4.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.88% (498.01 USD)
Per equità:
0.38% (38.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 820
ETHUSD 31
BCHUSD 8
EURUSD 3
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 495
ETHUSD -350
BCHUSD -13
EURUSD 0
GBPUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.3K
ETHUSD -3.4M
BCHUSD -12K
EURUSD -48
GBPUSD -60
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.78 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +9.37 USD
Massima perdita consecutiva: -269.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
