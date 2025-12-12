SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SMART PRO AI
Eli Stars Henrique Barros Figueira

SMART PRO AI

Eli Stars Henrique Barros Figueira
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
874
Kârla kapanan işlemler:
597 (68.30%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (31.69%)
En iyi işlem:
131.78 USD
En kötü işlem:
-61.11 USD
Brüt kâr:
2 381.33 USD (880 570 pips)
Brüt zarar:
-2 228.91 USD (4 305 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (9.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.78 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.77%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
497 (56.86%)
Satış işlemleri:
377 (43.14%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
3.99 USD
Ortalama zarar:
-8.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-269.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-269.94 USD (14)
Aylık büyüme:
1.53%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
297.60 USD
Maksimum:
496.21 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.88% (498.01 USD)
Varlığa göre:
1.80% (182.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 830
ETHUSD 31
BCHUSD 8
EURUSD 3
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 517
ETHUSD -350
BCHUSD -13
EURUSD 0
GBPUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.8K
ETHUSD -3.4M
BCHUSD -12K
EURUSD -48
GBPUSD -60
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.78 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +9.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -269.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 05:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SMART PRO AI
Ayda 100 USD
2%
0
0
USD
10K
USD
2
99%
874
68%
100%
1.06
0.17
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.