- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
35 (81.39%)
Loss Trade:
8 (18.60%)
Best Trade:
177.51 USD
Worst Trade:
-84.26 USD
Profitto lordo:
1 920.39 USD (376 816 pips)
Perdita lorda:
-345.83 USD (56 524 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 035.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 035.89 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.66%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
10.38
Long Trade:
28 (65.12%)
Short Trade:
15 (34.88%)
Fattore di profitto:
5.55
Profitto previsto:
36.62 USD
Profitto medio:
54.87 USD
Perdita media:
-43.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-151.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.75 USD (3)
Crescita mensile:
45.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
151.75 USD (3.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.15% (46.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|320K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +177.51 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 035.89 USD
Massima perdita consecutiva: -151.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|19.27 × 37
