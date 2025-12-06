- Büyüme
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
35 (81.39%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (18.60%)
En iyi işlem:
177.51 USD
En kötü işlem:
-84.26 USD
Brüt kâr:
1 920.39 USD (376 816 pips)
Brüt zarar:
-345.83 USD (56 524 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 035.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 035.89 USD (18)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.66%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
10.38
Alış işlemleri:
28 (65.12%)
Satış işlemleri:
15 (34.88%)
Kâr faktörü:
5.55
Beklenen getiri:
36.62 USD
Ortalama kâr:
54.87 USD
Ortalama zarar:
-43.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-151.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.75 USD (3)
Aylık büyüme:
45.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
151.75 USD (3.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.15% (46.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|320K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +177.51 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 035.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -151.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
