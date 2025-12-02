- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
It focuses exclusively on Gold (XAUUSD) using a precise scalping strategy on a Standard account.
All trade entries are generated 100% by AI, with a built-in profit target system that automatically pauses trading once 10-15% daily profit is achieved, helping to secure gains and manage risk effectively.
For safety and optimal performance, the system automatically avoids trading during low-volume periods (LDR) and high-impact news events.
🔥 Smart. Fast. Disciplined. Profitable.
Subscribe now and let AI trade for you — with consistency and control.
