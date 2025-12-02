- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
It focuses exclusively on Gold (XAUUSD) using a precise scalping strategy on a Standard account.
All trade entries are generated 100% by AI, with a built-in profit target system that automatically pauses trading once 10-15% daily profit is achieved, helping to secure gains and manage risk effectively.
For safety and optimal performance, the system automatically avoids trading during low-volume periods (LDR) and high-impact news events.
🔥 Smart. Fast. Disciplined. Profitable.
Subscribe now and let AI trade for you — with consistency and control.
