Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.77 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
32.67 USD (10 035 pips)
Perdita lorda:
-0.94 USD
Vincite massime consecutive:
12 (32.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.67 USD (12)
Indice di Sharpe:
2.06
Attività di trading:
58.62%
Massimo carico di deposito:
4.88%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
132.21
Long Trade:
11 (91.67%)
Short Trade:
1 (8.33%)
Fattore di profitto:
34.76
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
32.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
0.24 USD (0.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.89% (5.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.77 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +32.67 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
