İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.77 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
32.67 USD (10 035 pips)
Brüt zarar:
-0.94 USD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (32.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.67 USD (12)
Sharpe oranı:
2.06
Alım-satım etkinliği:
58.62%
Maks. mevduat yükü:
4.88%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
132.21
Alış işlemleri:
11 (91.67%)
Satış işlemleri:
1 (8.33%)
Kâr faktörü:
34.76
Beklenen getiri:
2.72 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
32.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
0.24 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.89% (5.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +5.77 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +32.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
