Rodrigo Ferreira Vilela

Vilela Trader

Rodrigo Ferreira Vilela
0 recensioni
172 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -95%
HantecMarketsMU-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
183 (46.68%)
Loss Trade:
209 (53.32%)
Best Trade:
57.48 USD
Worst Trade:
-67.32 USD
Profitto lordo:
1 658.74 USD (330 370 pips)
Perdita lorda:
-1 695.30 USD (452 701 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (95.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.70 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
216 (55.10%)
Short Trade:
176 (44.90%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
9.06 USD
Perdita media:
-8.11 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.76 USD (6)
Crescita mensile:
23.28%
Previsione annuale:
282.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
379.26 USD
Massimale:
445.07 USD (78.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.03% (445.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 200
USDJPY 83
US100 69
US30 18
EURUSD 5
AUDUSD 4
AUDJPY 4
HK50 3
GBPJPY 3
CHFJPY 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 67
USDJPY -40
US100 -34
US30 0
EURUSD 0
AUDUSD -3
AUDJPY 4
HK50 0
GBPJPY -5
CHFJPY -30
EURJPY 2
GBPUSD 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
USDJPY -1.5K
US100 -115K
US30 -14K
EURUSD 33
AUDUSD -237
AUDJPY 301
HK50 -302
GBPJPY -704
CHFJPY -1.7K
EURJPY 302
GBPUSD 120
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.48 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +95.69 USD
Massima perdita consecutiva: -2.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Aumenta i tuoi risultati sul mercato finanziario con segnali strategici e altamente accurati focalizzati esclusivamente su XAUUSD (Oro).
Come specialista di Day Trade, offro da 1 a 6 opportunità di mercato reali al giorno, tutte basate su analisi tecniche coerenti, lettura dei flussi e comportamento istituzionale.
Il mio impegno è offrire ingressi chiari e oggettivi con una gestione del rischio definita, creando un ambiente ideale per coloro che cercano coerenza, chiarezza e decisioni più assertive nel Forex.
Ogni operazione viene inviata con un prezzo di ingresso, obiettivi, stop-loss e analisi dello scenario, assicurandoti di comprendere il contesto dell'operazione e di poter evolvere insieme al mercato.
Se stai cercando:
✔ Segnali altamente accurati
✔ Operazioni rapide ed efficienti
✔ Disciplina, trasparenza e coerenza
✔ Supporto diretto e monitoraggio del mercato
✔ Concentrazione totale su XAUUSD, l'asset più liquido e redditizio nel Forex
Allora sei nel posto giusto.

Unisciti a un gruppo selezionato di investitori che cercano risultati, performance e un'analisi di mercato professionale.
Non ci sono recensioni
2025.11.28 01:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 00:34
Trading operations on the account were performed for only 147 days. This comprises 12.22% of days out of the 1203 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Vilela Trader
30USD al mese
-95%
0
0
USD
961
USD
172
0%
392
46%
100%
0.97
-0.09
USD
97%
1:500
Copia

