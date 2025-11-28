- Crescita
Trade:
392
Profit Trade:
183 (46.68%)
Loss Trade:
209 (53.32%)
Best Trade:
57.48 USD
Worst Trade:
-67.32 USD
Profitto lordo:
1 658.74 USD (330 370 pips)
Perdita lorda:
-1 695.30 USD (452 701 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (95.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
103.70 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.78%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
216 (55.10%)
Short Trade:
176 (44.90%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.09 USD
Profitto medio:
9.06 USD
Perdita media:
-8.11 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.76 USD (6)
Crescita mensile:
23.28%
Previsione annuale:
282.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
379.26 USD
Massimale:
445.07 USD (78.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.03% (445.07 USD)
Per equità:
0.00% (0.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|200
|USDJPY
|83
|US100
|69
|US30
|18
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|4
|HK50
|3
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|-40
|US100
|-34
|US30
|0
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|-3
|AUDJPY
|4
|HK50
|0
|GBPJPY
|-5
|CHFJPY
|-30
|EURJPY
|2
|GBPUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|USDJPY
|-1.5K
|US100
|-115K
|US30
|-14K
|EURUSD
|33
|AUDUSD
|-237
|AUDJPY
|301
|HK50
|-302
|GBPJPY
|-704
|CHFJPY
|-1.7K
|EURJPY
|302
|GBPUSD
|120
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.48 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +95.69 USD
Massima perdita consecutiva: -2.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarketsMU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Aumenta i tuoi risultati sul mercato finanziario con segnali strategici e altamente accurati focalizzati esclusivamente su XAUUSD (Oro).
Come specialista di Day Trade, offro da 1 a 6 opportunità di mercato reali al giorno, tutte basate su analisi tecniche coerenti, lettura dei flussi e comportamento istituzionale.
Il mio impegno è offrire ingressi chiari e oggettivi con una gestione del rischio definita, creando un ambiente ideale per coloro che cercano coerenza, chiarezza e decisioni più assertive nel Forex.
Ogni operazione viene inviata con un prezzo di ingresso, obiettivi, stop-loss e analisi dello scenario, assicurandoti di comprendere il contesto dell'operazione e di poter evolvere insieme al mercato.
Se stai cercando:
✔ Segnali altamente accurati
✔ Operazioni rapide ed efficienti
✔ Disciplina, trasparenza e coerenza
✔ Supporto diretto e monitoraggio del mercato
✔ Concentrazione totale su XAUUSD, l'asset più liquido e redditizio nel Forex
Allora sei nel posto giusto.
Unisciti a un gruppo selezionato di investitori che cercano risultati, performance e un'analisi di mercato professionale.
