- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
78 (70.90%)
Loss Trade:
32 (29.09%)
Best Trade:
26.53 USD
Worst Trade:
-30.70 USD
Profitto lordo:
468.79 USD (1 638 915 pips)
Perdita lorda:
-246.10 USD (1 386 576 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (184.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184.48 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
96 (87.27%)
Short Trade:
14 (12.73%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
6.01 USD
Perdita media:
-7.69 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-128.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.47 USD (10)
Crescita mensile:
44.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.01 USD
Massimale:
128.47 USD (23.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|75
|XAUUSD
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|145
|XAUUSD
|78
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|246K
|XAUUSD
|6.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.53 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +184.48 USD
Massima perdita consecutiva: -128.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
please don't copy, just want to watch my own statistic
Thank you
