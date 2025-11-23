SegnaliSezioni
Lim Kok Chian

LIMKOKCHIAN3

Lim Kok Chian
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
78 (70.90%)
Loss Trade:
32 (29.09%)
Best Trade:
26.53 USD
Worst Trade:
-30.70 USD
Profitto lordo:
468.79 USD (1 638 915 pips)
Perdita lorda:
-246.10 USD (1 386 576 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (184.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184.48 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
96 (87.27%)
Short Trade:
14 (12.73%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
6.01 USD
Perdita media:
-7.69 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-128.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.47 USD (10)
Crescita mensile:
44.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.01 USD
Massimale:
128.47 USD (23.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 75
XAUUSD 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 145
XAUUSD 78
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 246K
XAUUSD 6.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.53 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +184.48 USD
Massima perdita consecutiva: -128.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
23 più
please don't copy, just want to watch my own statistic


Thank you

Non ci sono recensioni
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
