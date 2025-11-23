- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
78 (70.90%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (29.09%)
En iyi işlem:
26.53 USD
En kötü işlem:
-30.70 USD
Brüt kâr:
468.79 USD (1 638 915 pips)
Brüt zarar:
-246.10 USD (1 386 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (184.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.48 USD (18)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
96 (87.27%)
Satış işlemleri:
14 (12.73%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
6.01 USD
Ortalama zarar:
-7.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-128.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.47 USD (10)
Aylık büyüme:
44.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.01 USD
Maksimum:
128.47 USD (23.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|75
|XAUUSD
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|145
|XAUUSD
|78
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|246K
|XAUUSD
|6.5K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.53 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +184.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.19 × 1026
|
ICMarketsSC-MT5
|2.95 × 121
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
please don't copy, just want to watch my own statistic
Thank you
