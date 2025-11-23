SinyallerBölümler
Lim Kok Chian

LIMKOKCHIAN3

Lim Kok Chian
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
78 (70.90%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (29.09%)
En iyi işlem:
26.53 USD
En kötü işlem:
-30.70 USD
Brüt kâr:
468.79 USD (1 638 915 pips)
Brüt zarar:
-246.10 USD (1 386 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (184.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.48 USD (18)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
96 (87.27%)
Satış işlemleri:
14 (12.73%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
2.02 USD
Ortalama kâr:
6.01 USD
Ortalama zarar:
-7.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-128.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.47 USD (10)
Aylık büyüme:
44.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.01 USD
Maksimum:
128.47 USD (23.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 75
XAUUSD 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 145
XAUUSD 78
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 246K
XAUUSD 6.5K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.53 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +184.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
2.19 × 1026
ICMarketsSC-MT5
2.95 × 121
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
23 daha fazla...
please don't copy, just want to watch my own statistic


Thank you

İnceleme yok
2025.11.23 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
