- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
13 (81.25%)
Loss Trade:
3 (18.75%)
Best Trade:
767.00 USD
Worst Trade:
-5.20 USD
Profitto lordo:
1 603.64 USD (10 891 pips)
Perdita lorda:
-12.60 USD (125 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 574.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 574.03 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
0.67%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
126.27
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
127.27
Profitto previsto:
99.44 USD
Profitto medio:
123.36 USD
Perdita media:
-4.20 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.60 USD (3)
Crescita mensile:
31.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.60 USD (0.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.23% (12.60 USD)
Per equità:
0.01% (0.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +767.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 574.03 USD
Massima perdita consecutiva: -12.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
ValeriuFX – XAUUSD Intraday
This signal trades XAUUSD only, using a low-risk intraday strategy based on RSI, price action and trend confirmation.
No martingale, no grid, no scalping.
Max 1–2 trades per day.
Low drawdown and consistent growth.
Recommended deposit: $200+.
Risk per trade: 1–2%.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
1
0%
16
81%
1%
127.27
99.44
USD
USD
0%
1:500