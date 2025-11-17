- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
13 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (18.75%)
En iyi işlem:
767.00 USD
En kötü işlem:
-5.20 USD
Brüt kâr:
1 603.64 USD (10 891 pips)
Brüt zarar:
-12.60 USD (125 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 574.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 574.03 USD (11)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
0.67%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
126.27
Alış işlemleri:
5 (31.25%)
Satış işlemleri:
11 (68.75%)
Kâr faktörü:
127.27
Beklenen getiri:
99.44 USD
Ortalama kâr:
123.36 USD
Ortalama zarar:
-4.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.60 USD (3)
Aylık büyüme:
31.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.60 USD (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (12.60 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +767.00 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 574.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
ValeriuFX – XAUUSD Intraday
This signal trades XAUUSD only, using a low-risk intraday strategy based on RSI, price action and trend confirmation.
No martingale, no grid, no scalping.
Max 1–2 trades per day.
Low drawdown and consistent growth.
Recommended deposit: $200+.
Risk per trade: 1–2%.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
6.3K
USD
USD
1
0%
16
81%
1%
127.27
99.44
USD
USD
0%
1:500