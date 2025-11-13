- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
18.15 USD
Worst Trade:
-15.62 USD
Profitto lordo:
18.15 USD (1 814 pips)
Perdita lorda:
-15.71 USD (1 570 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (18.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.15 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
18.15 USD
Perdita media:
-7.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.71 USD (2)
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.71 USD
Massimale:
15.71 USD (3.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|244
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.15 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +18.15 USD
Massima perdita consecutiva: -15.71 USD
Nessun dato
