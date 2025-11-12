- Crescita
Trade:
444
Profit Trade:
381 (85.81%)
Loss Trade:
63 (14.19%)
Best Trade:
897.90 USD
Worst Trade:
-3 369.00 USD
Profitto lordo:
25 392.46 USD (202 550 pips)
Perdita lorda:
-19 231.21 USD (64 746 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (2 925.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 925.80 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
24.20%
Massimo carico di deposito:
0.97%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
379 (85.36%)
Short Trade:
65 (14.64%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
13.88 USD
Profitto medio:
66.65 USD
Perdita media:
-305.26 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 970.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 949.00 USD (4)
Crescita mensile:
30.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 525.24 USD
Massimale:
9 259.40 USD (34.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.64% (9 259.40 USD)
Per equità:
0.68% (178.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|138K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 531
|
VantageInternational-Live
|0.64 × 73
|
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|1.43 × 532
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.67 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|2.25 × 4
|
Bybit-Live-6
|3.07 × 29
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|6.68 × 69
|
Bybit-Live
|18.00 × 1
