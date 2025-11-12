- Büyüme
İşlemler:
444
Kârla kapanan işlemler:
381 (85.81%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (14.19%)
En iyi işlem:
897.90 USD
En kötü işlem:
-3 369.00 USD
Brüt kâr:
25 392.46 USD (202 550 pips)
Brüt zarar:
-19 231.21 USD (64 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (2 925.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 925.80 USD (40)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
24.20%
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
379 (85.36%)
Satış işlemleri:
65 (14.64%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
13.88 USD
Ortalama kâr:
66.65 USD
Ortalama zarar:
-305.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 970.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 949.00 USD (4)
Aylık büyüme:
30.81%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 525.24 USD
Maksimum:
9 259.40 USD (34.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.64% (9 259.40 USD)
Varlığa göre:
0.68% (178.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|444
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|138K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +897.90 USD
En kötü işlem: -3 369 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2 925.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 970.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 531
|
VantageInternational-Live
|0.64 × 73
|
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
|
AdmiralMarkets-Live
|1.43 × 532
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.67 × 76
|
VantageInternational-Live 4
|2.25 × 4
|
Bybit-Live-6
|3.07 × 29
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|6.68 × 69
|
Bybit-Live
|18.00 × 1
İnceleme yok
