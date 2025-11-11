SegnaliSezioni
Karmen

Yevhenii Trypolskyi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
10 (58.82%)
Loss Trade:
7 (41.18%)
Best Trade:
1.59 USD
Worst Trade:
-3.29 USD
Profitto lordo:
10.04 USD (1 784 pips)
Perdita lorda:
-6.00 USD (874 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.61 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
79.72%
Massimo carico di deposito:
44.37%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
7 (41.18%)
Short Trade:
10 (58.82%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-0.86 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.66 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.66 USD (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (5.66 USD)
Per equità:
7.39% (7.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 5
USDJPY 5
USDCAD 3
AUDUSD 2
EURUSD 1
.DE40Cash 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 5
USDJPY -6
USDCAD 3
AUDUSD 1
EURUSD 0
.DE40Cash 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 557
USDJPY -852
USDCAD 391
AUDUSD 101
EURUSD -21
.DE40Cash 736
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.59 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5.61 USD
Massima perdita consecutiva: -5.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
RoboForex-ECN-3
0.57 × 249
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.91 × 77
RoboForex-Prime
0.91 × 3797
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.27 × 73
40 più
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
 Account type: Prime, Ecn.
 Leverage: 1:300.
 Affiliate code: lsto.
 Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
2025.11.12 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 04:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Karmen
30USD al mese
4%
0
0
USD
104
USD
1
0%
17
58%
80%
1.67
0.24
USD
7%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.