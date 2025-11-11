- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
10 (58.82%)
Loss Trade:
7 (41.18%)
Best Trade:
1.59 USD
Worst Trade:
-3.29 USD
Profitto lordo:
10.04 USD (1 784 pips)
Perdita lorda:
-6.00 USD (874 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (5.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.61 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
79.72%
Massimo carico di deposito:
44.37%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
7 (41.18%)
Short Trade:
10 (58.82%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-0.86 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.66 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.66 USD (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (5.66 USD)
Per equità:
7.39% (7.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|.DE40Cash
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|-6
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|0
|.DE40Cash
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|557
|USDJPY
|-852
|USDCAD
|391
|AUDUSD
|101
|EURUSD
|-21
|.DE40Cash
|736
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.59 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5.61 USD
Massima perdita consecutiva: -5.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 249
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.91 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 3797
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.27 × 73
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
Account type: Prime, Ecn.
Leverage: 1:300.
Affiliate code: lsto.
Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
