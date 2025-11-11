- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
En iyi işlem:
1.59 USD
En kötü işlem:
-3.29 USD
Brüt kâr:
8.19 USD (946 pips)
Brüt zarar:
-6.00 USD (874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.61 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
78.09%
Maks. mevduat yükü:
44.37%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-0.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.66 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.66 USD (5.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.30% (5.66 USD)
Varlığa göre:
7.39% (7.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-6
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|3
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-852
|GBPUSD
|481
|USDCAD
|391
|EURUSD
|-21
|AUDUSD
|75
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.59 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
RoboForex-ECN-3
|0.57 × 249
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.91 × 77
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 3797
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.27 × 73
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
Account type: Prime, Ecn.
Leverage: 1:300.
Affiliate code: lsto.
Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
İnceleme yok
