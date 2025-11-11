SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Karmen
Yevhenii Trypolskyi

Karmen

Yevhenii Trypolskyi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
En iyi işlem:
1.59 USD
En kötü işlem:
-3.29 USD
Brüt kâr:
8.19 USD (946 pips)
Brüt zarar:
-6.00 USD (874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.61 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
78.09%
Maks. mevduat yükü:
44.37%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-0.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.66 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.66 USD (5.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.30% (5.66 USD)
Varlığa göre:
7.39% (7.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 5
GBPUSD 4
USDCAD 3
EURUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -6
GBPUSD 5
USDCAD 3
EURUSD 0
AUDUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -852
GBPUSD 481
USDCAD 391
EURUSD -21
AUDUSD 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.59 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
RoboForex-ECN-3
0.57 × 249
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live08
0.63 × 38
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.91 × 77
RoboForex-Prime
0.91 × 3797
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.27 × 73
40 daha fazla...
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
 Account type: Prime, Ecn.
 Leverage: 1:300.
 Affiliate code: lsto.
 Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
İnceleme yok
2025.11.12 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 04:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Karmen
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
103
USD
1
0%
14
50%
78%
1.36
0.16
USD
7%
1:300
Kopyala

