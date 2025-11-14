- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
76 (82.60%)
Loss Trade:
16 (17.39%)
Best Trade:
3.71 USD
Worst Trade:
-7.45 USD
Profitto lordo:
59.83 USD (28 263 pips)
Perdita lorda:
-50.54 USD (31 192 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
4.90%
Massimo carico di deposito:
11.97%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
61 (66.30%)
Short Trade:
31 (33.70%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.79 USD
Perdita media:
-3.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.45 USD (1)
Crescita mensile:
6.67%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.37 USD
Massimale:
10.63 USD (10.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.87% (10.63 USD)
Per equità:
0.81% (1.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-4.4K
|GBPUSD
|24
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.71 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.61 USD
Massima perdita consecutiva: -7.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Corretoras :
FPMarkets para Residentes FORA da Europa:
Abram conta Neste Link:
https://portal.fpmarkets.com/register?redir=stv&fpm-affiliate-utm-source=IB&fpm-affiliate-agt=64075
FPMarkets para Residentes Europeus (UE):
Abram conta Neste Link:
https://portal.fpmtrading.com/register?fpm-affiliate-utm-source=IB&fpm-affiliate-agt=471018
Axi:
https://www.axi.com/int/live-account?promocode=4687022
DooPrime:
https://my.dooprime.com/links/go/63855
Exness:
https://one.exnessonelink.com/a/g5jmz3x8m2
Equiti:
https://www.equiti-me.com/sc-en/?clickid=18574&affid=C01136359
Se quiser utilizar Hokocloud para Copy:
https://dash.hokocloud.com/register/TL1165
Meu contato:
Grupo de Telegram: Forex com Tiago Lacerda:
FPMarkets para Residentes FORA da Europa:
Abram conta Neste Link:
https://portal.fpmarkets.com/register?redir=stv&fpm-affiliate-utm-source=IB&fpm-affiliate-agt=64075
FPMarkets para Residentes Europeus (UE):
Abram conta Neste Link:
https://portal.fpmtrading.com/register?fpm-affiliate-utm-source=IB&fpm-affiliate-agt=471018
Axi:
https://www.axi.com/int/live-account?promocode=4687022
DooPrime:
https://my.dooprime.com/links/go/63855
Exness:
https://one.exnessonelink.com/a/g5jmz3x8m2
Equiti:
https://www.equiti-me.com/sc-en/?clickid=18574&affid=C01136359
Se quiser utilizar Hokocloud para Copy:
https://dash.hokocloud.com/register/TL1165
Meu contato:
Tiago Lacerda - Whatsapp: +55 48 98804 9746
Telegram: @tfmlacerda
Canal de Telegram para apresentações periódicas de resultados:
https://t.me/joinchat/xQnsn1ZHvAc4Yjhh
Grupo de Telegram: Forex com Tiago Lacerda:
https://t.me/ForexComTiagoLacerda
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
1
98%
92
82%
5%
1.18
0.10
USD
USD
8%
1:500