Tiago Fernando Miranda Lacerda

Golden Dawn

Tiago Fernando Miranda Lacerda
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
76 (82.60%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (17.39%)
En iyi işlem:
3.71 USD
En kötü işlem:
-7.45 USD
Brüt kâr:
59.83 USD (28 263 pips)
Brüt zarar:
-50.54 USD (31 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (7.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.61 USD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
4.90%
Maks. mevduat yükü:
11.97%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
61 (66.30%)
Satış işlemleri:
31 (33.70%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.79 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.45 USD (1)
Aylık büyüme:
6.67%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.37 USD
Maksimum:
10.63 USD (10.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.87% (10.63 USD)
Varlığa göre:
0.81% (1.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 87
BTCUSD 4
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10
BTCUSD 0
GBPUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -4.4K
GBPUSD 24
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.71 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.14 12:22
Share of trading days is too low
2025.11.14 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 11:13
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 11.11% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 13:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
