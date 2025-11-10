- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
61 (96.82%)
Loss Trade:
2 (3.17%)
Best Trade:
32.49 USD
Worst Trade:
-0.35 USD
Profitto lordo:
150.30 USD (150 313 pips)
Perdita lorda:
-0.36 USD (361 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (124.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.05 USD (46)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.54%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
428.40
Long Trade:
63 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
417.50
Profitto previsto:
2.38 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.35 USD (1)
Crescita mensile:
26.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.35 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.18% (17.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|150K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
