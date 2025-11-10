- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
42 (97.67%)
Loss Trade:
1 (2.33%)
Best Trade:
30.36 USD
Worst Trade:
-8.12 USD
Profitto lordo:
242.42 USD (14 635 pips)
Perdita lorda:
-8.12 USD (406 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (242.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
242.42 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.98
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
28.85
Long Trade:
33 (76.74%)
Short Trade:
10 (23.26%)
Fattore di profitto:
29.85
Profitto previsto:
5.45 USD
Profitto medio:
5.77 USD
Perdita media:
-8.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.12 USD (1)
Crescita mensile:
61.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.12 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.36 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +242.42 USD
Massima perdita consecutiva: -8.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCESS-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 4
