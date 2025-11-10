- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
42 (97.67%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.33%)
En iyi işlem:
30.36 USD
En kötü işlem:
-8.12 USD
Brüt kâr:
242.42 USD (14 635 pips)
Brüt zarar:
-8.12 USD (406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (242.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
242.42 USD (42)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
28.85
Alış işlemleri:
33 (76.74%)
Satış işlemleri:
10 (23.26%)
Kâr faktörü:
29.85
Beklenen getiri:
5.45 USD
Ortalama kâr:
5.77 USD
Ortalama zarar:
-8.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.12 USD (1)
Aylık büyüme:
61.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.12 USD (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|234
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.36 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +242.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCESS-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
