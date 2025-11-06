- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
39 (50.00%)
Loss Trade:
39 (50.00%)
Best Trade:
120.21 USD
Worst Trade:
-61.48 USD
Profitto lordo:
2 748.68 USD (98 231 pips)
Perdita lorda:
-1 781.53 USD (65 179 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (336.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
480.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
40 (51.28%)
Short Trade:
38 (48.72%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
12.40 USD
Profitto medio:
70.48 USD
Perdita media:
-45.68 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-452.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-452.20 USD (8)
Crescita mensile:
12.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.08 USD
Massimale:
478.38 USD (10.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.35% (478.38 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|USDJPY
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|932
|USDJPY
|35
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|403
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120.21 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +336.41 USD
Massima perdita consecutiva: -452.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 4
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
