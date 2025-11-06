SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Adrian Rauldy Anggara
Adrian Rauldy Anggara

Adrian Rauldy Anggara

Adrian Rauldy Anggara
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
39 (50.00%)
Loss Trade:
39 (50.00%)
Best Trade:
120.21 USD
Worst Trade:
-61.48 USD
Profitto lordo:
2 748.68 USD (98 231 pips)
Perdita lorda:
-1 781.53 USD (65 179 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (336.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
480.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.02
Long Trade:
40 (51.28%)
Short Trade:
38 (48.72%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
12.40 USD
Profitto medio:
70.48 USD
Perdita media:
-45.68 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-452.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-452.20 USD (8)
Crescita mensile:
12.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.08 USD
Massimale:
478.38 USD (10.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.35% (478.38 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 75
USDJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 932
USDJPY 35
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 33K
USDJPY 403
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +120.21 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +336.41 USD
Massima perdita consecutiva: -452.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 4
AFX-Real
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 1
240 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.06 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Adrian Rauldy Anggara
30USD al mese
34%
0
0
USD
2.7K
USD
8
0%
78
50%
100%
1.54
12.40
USD
15%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.