İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
39 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (50.00%)
En iyi işlem:
120.21 USD
En kötü işlem:
-61.48 USD
Brüt kâr:
2 748.68 USD (98 231 pips)
Brüt zarar:
-1 781.53 USD (65 179 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (336.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
480.58 USD (5)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
40 (51.28%)
Satış işlemleri:
38 (48.72%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
12.40 USD
Ortalama kâr:
70.48 USD
Ortalama zarar:
-45.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-452.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-452.20 USD (8)
Aylık büyüme:
12.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
109.08 USD
Maksimum:
478.38 USD (10.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.35% (478.38 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
75
USDJPY
3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
932
USDJPY
35
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
33K
USDJPY
403
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 4
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
